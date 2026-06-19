Vernet-les-Bains

VISITE GUIDÉE DES ATELIERS ABIES LAGRIMUS

Chemin de la Laiterie Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 14:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Abies Lagrimus élabore du sirop de sapin bio à partir de produits naturels. Apprenez les techniques et récoltes, fabrications et conservations. Vous découvrirez également les bienfaits du sirop de sapin et vous finirez par une dégustation de produits.

RDV à 14h devant les thermes pour covoiturage, visite à 14h15.

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Chemin de la Laiterie Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 52 84

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English :

Abies Lagrimus makes organic fir tree syrup using natural ingredients. Learn about harvesting, production, and preservation techniques. You’ll also discover the benefits of fir tree syrup and finish with a tasting of the products.

Meet at 2:00 PM in front of the thermal baths for carpooling; tour starts at 2:15 PM.

L’événement VISITE GUIDÉE DES ATELIERS ABIES LAGRIMUS Vernet-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-11 par OTI CONFLENT CANIGO