VISITE GUIDÉE DES ATELIERS ABIES LAGRIMUS Vernet-les-Bains
VISITE GUIDÉE DES ATELIERS ABIES LAGRIMUS Vernet-les-Bains vendredi 19 juin 2026.
Vernet-les-Bains
VISITE GUIDÉE DES ATELIERS ABIES LAGRIMUS
Chemin de la Laiterie Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 14:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Abies Lagrimus élabore du sirop de sapin bio à partir de produits naturels. Apprenez les techniques et récoltes, fabrications et conservations. Vous découvrirez également les bienfaits du sirop de sapin et vous finirez par une dégustation de produits.
RDV à 14h devant les thermes pour covoiturage, visite à 14h15.
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Chemin de la Laiterie Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 52 84
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English :
Abies Lagrimus makes organic fir tree syrup using natural ingredients. Learn about harvesting, production, and preservation techniques. You’ll also discover the benefits of fir tree syrup and finish with a tasting of the products.
Meet at 2:00 PM in front of the thermal baths for carpooling; tour starts at 2:15 PM.
L’événement VISITE GUIDÉE DES ATELIERS ABIES LAGRIMUS Vernet-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-11 par OTI CONFLENT CANIGO
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