FÊTE DE LA MUSIQUE VILLE DE MONTPELLIER Montpellier

Montpellier

FÊTE DE LA MUSIQUE VILLE DE MONTPELLIER

Place Giral Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Chaque année, la Fête de la Musique investit des lieux emblématiques et fait vibrer Montpellier. Du rock aux sons saturés, des chœurs aux mélodies pop, la ville se met au rythme de toutes les musiques. Une seule règle se laisser porter par le flow !

Chaque année, la Fête de la Musique investit des lieux emblématiques et fait vibrer Montpellier. Du rock aux sons saturés, des chœurs aux mélodies pop, la ville se met au rythme de toutes les musiques. Une seule règle se laisser porter par le flow !

Découvrez la programmation des 3 scènes proposées par la Métropole et la Ville de Montpellier et choisissez votre ambiance musicale

►Esplanade du Peyrou

18h30 20h Mauvaise Bouche × Dab Rozer Pop, chanson française rap indie, électro

20h 20h30 Interscène BülBül Elektro Électro-oriental, balkanique

20h30 21h45 Carbonne Rap, pop urbaine

21h45 22h15 Interscène BülBül Elektro Électro-oriental, balkanique

22h15 23h45 Balkan Paradise Orchestra Brass balkanique, fanfare

23h45 00h30 Ryuden Rock industriel, post-punk tribal

►Kiosque Bosc (esplanade Charles de Gaulle)

18h 18h45 Nanasso Rumba catalane

19h 19h30 Mathilde Bonami Chanson française, pop, indie-pop

19h45 20h15 Keed Alt-pop, rap, électro

20h30 21h Miszellany R&B fusion

21h15 22h15 Carte blanche à Oley Rap, rock

22h30 23h10 Loons Post-hardcore, indie-rock

23h15 00h00 Avalon Bloom Indie-rock alternatif

►Maison des Chœurs

18h15 19h20 Voix Unies Chorale pop

19h30 20h Vocalys Chant choral

20h 20h30 Du Vent dans les Voix Chant choral

20h40 21h10 Chorale Créative d’Orient en Méditerranée Chorale · Direction Marie Trezanini

21h20 22h Le Nouveau Chœur Polyphonies ukrainiennes et chants orthodoxes · Direction Igor Mykhailevsky

Toute la programmation en ligne sur le site de la Ville de Montpellier .

Place Giral Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English : FÊTE DE LA MUSIQUE VILLE DE MONTPELLIER

Every year, the Fête de la Musique takes over emblematic venues and sets Montpellier abuzz. From rock to saturated sounds, choruses to pop melodies, the city is set to the rhythm of all kinds of music. There’s just one rule: let the flow take you!

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE VILLE DE MONTPELLIER Montpellier a été mis à jour le 2026-06-04 par 34 OT MONTPELLIER