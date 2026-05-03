Wingen

Fête de la musique

Place de la Mairie Wingen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20 23:59:00

Date(s) :

2026-06-20

Plusieurs groupes aux styles variés se succèdent sur scène pour une ambiance musicale éclectique. Côté gourmandise, profitez d’une restauration savoureuse avec tartes flambées, gyros et un bar à cocktails.

Plusieurs groupes aux styles variés se succèdent sur scène pour une ambiance musicale éclectique. Côté gourmandise, profitez d’une restauration savoureuse avec tartes flambées, gyros et un bar à cocktails. .

Place de la Mairie Wingen 67510 Bas-Rhin Grand Est +33 6 70 54 87 46 mairie@wingen.fr

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English :

A number of bands in a variety of styles take to the stage for an eclectic musical ambience. On the gourmet side, enjoy tasty food including tartes flambées, gyros and a cocktail bar.

L’événement Fête de la musique Wingen a été mis à jour le 2026-05-03 par Office de tourisme de l’Alsace Verte