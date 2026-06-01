Fete de la musique Xertigny
Fete de la musique Xertigny vendredi 19 juin 2026.
Xertigny
Fete de la musique
Xertigny Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-19 17:30:00
fin : 2026-06-19 23:59:00
Date(s) :
2026-06-19
A l’extérieur et sur le parvis de la salle des fêtes, venez assister aux diverses animations
17h30 école primaire
18h15 école de piano
18h30 les Chettas
19h15 EHPAD les Buissons
19h45 Batucada de Xertigny
20h15 trio folk de Bellefontaine
20h45 Flo’c’on chanson française
21h30 M. JOSSEKIN juke-box à bretelles
Buvette et petite restauration sur place.Tout public
0 .
Xertigny 88220 Vosges Grand Est accueil@mairie-xertigny.fr
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English :
Outside and on the forecourt of the village hall, come and watch the various events:
5:30pm: elementary school
6:15pm: piano school
6:30pm: Les Chettas
7.15pm EHPAD les Buissons
7:45pm: Batucada from Xertigny
8:15pm: Bellefontaine folk trio
8:45pm: Flo’c’on chanson française
9:30pm: M. JOSSEKIN juke-box à bretelles
Refreshments and snacks on site.
L’événement Fete de la musique Xertigny a été mis à jour le 2026-06-04 par OT EPINAL ET SA REGION
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