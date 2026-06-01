Xertigny

Fete de la musique

Xertigny Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-19 17:30:00

fin : 2026-06-19 23:59:00

Date(s) :

2026-06-19

A l’extérieur et sur le parvis de la salle des fêtes, venez assister aux diverses animations

17h30 école primaire

18h15 école de piano

18h30 les Chettas

19h15 EHPAD les Buissons

19h45 Batucada de Xertigny

20h15 trio folk de Bellefontaine

20h45 Flo’c’on chanson française

21h30 M. JOSSEKIN juke-box à bretelles

Buvette et petite restauration sur place.Tout public

0 .

Xertigny 88220 Vosges Grand Est accueil@mairie-xertigny.fr

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English :

Outside and on the forecourt of the village hall, come and watch the various events:

5:30pm: elementary school

6:15pm: piano school

6:30pm: Les Chettas

7.15pm EHPAD les Buissons

7:45pm: Batucada from Xertigny

8:15pm: Bellefontaine folk trio

8:45pm: Flo’c’on chanson française

9:30pm: M. JOSSEKIN juke-box à bretelles

Refreshments and snacks on site.

L’événement Fete de la musique Xertigny a été mis à jour le 2026-06-04 par OT EPINAL ET SA REGION