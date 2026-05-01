Fête de la Nature 2026 Déambulation naturaliste et café-rencontre avec Bernard Clément D776 Monteneuf

Monteneuf

Fête de la Nature 2026 Déambulation naturaliste et café-rencontre avec Bernard Clément

D776 Accueil des menhirs et landes Monteneuf Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 14:00:00

fin : 2026-05-24 16:30:00

Date(s) :

2026-05-24

Pour cette édition 2026 de la Fête de la nature, nous avons le plaisir d’accueillir Bernard Clément pour une balade naturalise à travers les landes de la Réserve naturelle, suivi d’un café-rencontre au bâtiment d’accueil du site afin d’approfondir les échanges et profiter d’un moment convivial.

Bernard Clément est un grand spécialiste des landes de Bretagne, phytosociologue, Docteur en Sciences et Maître de Conférences en écologie végétale à l’Université de Rennes I. Il a effectué des recherches sur la dynamique des populations et des communautés végétales et le fonctionnement des écosystèmes landes, tourbières et zones humides. Il est également président du GET Groupe d’Études des Tourbières.

Bernard Clément a également été à l’initiative du projet de classement en Réserve naturelle des landes de Monteneuf.

Durée env. 2h 2h30. .

D776 Accueil des menhirs et landes Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 6 84 78 86 93

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English :

L’événement Fête de la Nature 2026 Déambulation naturaliste et café-rencontre avec Bernard Clément Monteneuf a été mis à jour le 2026-04-28 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande