Morbihan Grandeur Nature Atelier botanique Centre des Landes Monteneuf

Monteneuf

Morbihan Grandeur Nature Atelier botanique

Centre des Landes 1 rue des menhirs Monteneuf Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Participez à un atelier d’initiation à la botanique. Apprenez à reconnaitre les arbres qui nous entourent et les espèces typiques des landes, puis découvrez les techniques de base pour créer votre propre herbier.

Atelier de 10h à 12h.

Rdv au Centre des Landes de Monteneuf.

Réservation obligatoire 06 85 07 64 92 .

Centre des Landes 1 rue des menhirs Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 6 85 07 64 92

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English :

L’événement Morbihan Grandeur Nature Atelier botanique Monteneuf a été mis à jour le 2026-04-24 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande