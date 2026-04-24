Morbihan Grandeur Nature Atelier botanique Centre des Landes Monteneuf
Morbihan Grandeur Nature Atelier botanique Centre des Landes Monteneuf samedi 30 mai 2026.
Monteneuf
Morbihan Grandeur Nature Atelier botanique
Centre des Landes 1 rue des menhirs Monteneuf Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 12:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Participez à un atelier d’initiation à la botanique. Apprenez à reconnaitre les arbres qui nous entourent et les espèces typiques des landes, puis découvrez les techniques de base pour créer votre propre herbier.
Atelier de 10h à 12h.
Rdv au Centre des Landes de Monteneuf.
Réservation obligatoire 06 85 07 64 92 .
Centre des Landes 1 rue des menhirs Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 6 85 07 64 92
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English :
L’événement Morbihan Grandeur Nature Atelier botanique Monteneuf a été mis à jour le 2026-04-24 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande