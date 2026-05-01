Fête de la Nature 2026 Suivi botanique dans la lande D776 Monteneuf

Monteneuf

Fête de la Nature 2026 Suivi botanique dans la lande

D776 Accueil des menhirs et landes Monteneuf Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 12:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Aux côtés des gestionnaires de la Réserve naturelle, venez découvrir comment les scientifiques étudient la végétation sur le terrain !

Participez à une animation immersive où vous apprendrez à observer, identifier et évaluer les plantes d’une lande au cours d’une relevé phytosociologique, à travers la méthode du quadrat. .

D776 Accueil des menhirs et landes Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 6 84 78 86 93

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English :

L’événement Fête de la Nature 2026 Suivi botanique dans la lande Monteneuf a été mis à jour le 2026-04-28 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande