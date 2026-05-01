Fête de la Nature 2026 Stands découverte D776 Monteneuf
Fête de la Nature 2026 Stands découverte D776 Monteneuf samedi 23 mai 2026.
Monteneuf
Fête de la Nature 2026 Stands découverte
D776 Accueil des menhirs et landes Monteneuf Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Stand découverte les oiseaux de la Réserve naturelle
Comment reconnaître les oiseaux ? Venez découvrir les oiseaux de la lande avec plusieurs petits jeux pour tester vos connaissances naturalistes !
Stand découverte impression végétale
A vos marques, prêt, encrez !
Réaliser votre carte souvenir de plantes de la lande avec une technique d’impression végétale.
Stand découverte la Réserve naturelle, un outil de gestion
Découvrez la Réserve naturelle régionale des landes et mégalithes de Monteneuf, ses particularités, son périmètre ainsi que les habitats et les espèces qui les habitent.
En continu tout le week-end de 10h à 18h. .
D776 Accueil des menhirs et landes Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 6 84 78 86 93
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English :
L’événement Fête de la Nature 2026 Stands découverte Monteneuf a été mis à jour le 2026-04-28 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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