Fête de la Nature 2026 Landes Express’ D776 Monteneuf

Monteneuf

Fête de la Nature 2026 Landes Express’

D776 Accueil des menhirs et landes Monteneuf Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 11:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Avec un départ toutes les heures de 11h à 17h, suivez le guide pour une mini-visite de 30 minutes à la découverte des landes de Monteneuf et de ses extraordinaires richesses écologiques et culturelles !

Explorez les landes et mégalithes, deux patrimoines intimement liés depuis le Néolithique. .

D776 Accueil des menhirs et landes Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 6 84 78 86 93

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English :

L’événement Fête de la Nature 2026 Landes Express’ Monteneuf a été mis à jour le 2026-04-28 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande