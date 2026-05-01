Fête de la Nature 2026 Landes Express’ D776 Monteneuf
Fête de la Nature 2026 Landes Express’ D776 Monteneuf samedi 23 mai 2026.
Monteneuf
Fête de la Nature 2026 Landes Express’
D776 Accueil des menhirs et landes Monteneuf Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 11:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Avec un départ toutes les heures de 11h à 17h, suivez le guide pour une mini-visite de 30 minutes à la découverte des landes de Monteneuf et de ses extraordinaires richesses écologiques et culturelles !
Explorez les landes et mégalithes, deux patrimoines intimement liés depuis le Néolithique. .
D776 Accueil des menhirs et landes Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 6 84 78 86 93
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English :
L’événement Fête de la Nature 2026 Landes Express’ Monteneuf a été mis à jour le 2026-04-28 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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