Fête de la Nature à Lalbenque Lalbenque
Fête de la Nature à Lalbenque Lalbenque samedi 23 mai 2026.
Lalbenque
Fête de la Nature à Lalbenque
Le bourg Lalbenque Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23
La commune de Lalbenque a fait le choix de placer la fête nationale de la nature sur le thème de la célébration
de la biodiversité ailée, insectes comme oiseaux.
Nous vous proposons deux journées placées sous le signe de la découverte et de la convivialité.
Animations, expositions, ateliers créatifs et balades nature attendent petits et grands
La commune de Lalbenque a fait le choix de placer la fête nationale de la nature sur le thème de la célébration
de la biodiversité ailée, insectes comme oiseaux.
Nous vous proposons deux journées placées sous le signe de la découverte et de la convivialité.
Animations, expositions, ateliers créatifs et balades nature attendent petits et grands.
.
Le bourg Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 5 65 31 61 17 mairie@lalbenque.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The commune of Lalbenque has chosen to place the national festival of nature on the theme of celebrating
wing biodiversity, insects as well as birds.
We propose two days of discovery and conviviality.
Animations, exhibitions, creative workshops and nature walks await young and old alike
L’événement Fête de la Nature à Lalbenque Lalbenque a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Cahors Vallée du Lot
À voir aussi à Lalbenque (Lot)
- Ciné-Lot Rebuilding Lalbenque 31 mai 2026
- Omelette Géante aux Truffes à Lalbenque Lalbenque 28 juillet 2026
- Festival les Mélodies du Causse Lalbenque 4 août 2026