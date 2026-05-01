Lalbenque

Fête de la Nature à Lalbenque

Le bourg Lalbenque Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23

La commune de Lalbenque a fait le choix de placer la fête nationale de la nature sur le thème de la célébration

de la biodiversité ailée, insectes comme oiseaux.

Nous vous proposons deux journées placées sous le signe de la découverte et de la convivialité.

Animations, expositions, ateliers créatifs et balades nature attendent petits et grands

La commune de Lalbenque a fait le choix de placer la fête nationale de la nature sur le thème de la célébration

de la biodiversité ailée, insectes comme oiseaux.

Nous vous proposons deux journées placées sous le signe de la découverte et de la convivialité.

Animations, expositions, ateliers créatifs et balades nature attendent petits et grands.

.

Le bourg Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 5 65 31 61 17 mairie@lalbenque.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The commune of Lalbenque has chosen to place the national festival of nature on the theme of celebrating

wing biodiversity, insects as well as birds.

We propose two days of discovery and conviviality.

Animations, exhibitions, creative workshops and nature walks await young and old alike

L’événement Fête de la Nature à Lalbenque Lalbenque a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Cahors Vallée du Lot