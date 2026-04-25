Fête de la nature animations entre rivière et forêt Le Faouët
Fête de la nature animations entre rivière et forêt Le Faouët mercredi 20 mai 2026.
Le Faouët
Fête de la nature animations entre rivière et forêt
1 Pl. de l’Église Le Faouët Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 09:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-20 2026-05-22 2026-05-23
A l’occasion de la Fête de la Nature 2026, nous proposons trois sorties nature une pour découvrir la vie aquatique insoupçonné qui peuple la rivière du Scorff, une balade nocturne pour découvrir la faune qui vit la nuit et une balade pour écouter et identifier le chant des oiseaux. Tendez l’oreille, ouvrez les yeux, toute une vie sauvage est à portée de main ! Réservation obligatoire. .
1 Pl. de l’Église Le Faouët 56540 Morbihan Bretagne +33 2 97 28 26 31
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English :
L’événement Fête de la nature animations entre rivière et forêt Le Faouët a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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