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Fête de la nature animations entre rivière et forêt Le Faouët

Fête de la nature animations entre rivière et forêt Le Faouët mercredi 20 mai 2026.

Adresse : 1 Pl. de l'Église

Ville : 56540 Le Faouët

Département : Morbihan

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Le Faouët

Fête de la nature animations entre rivière et forêt

1 Pl. de l’Église Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 09:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-20 2026-05-22 2026-05-23

A l’occasion de la Fête de la Nature 2026, nous proposons trois sorties nature une pour découvrir la vie aquatique insoupçonné qui peuple la rivière du Scorff, une balade nocturne pour découvrir la faune qui vit la nuit et une balade pour écouter et identifier le chant des oiseaux. Tendez l’oreille, ouvrez les yeux, toute une vie sauvage est à portée de main ! Réservation obligatoire.   .

1 Pl. de l’Église Le Faouët 56540 Morbihan Bretagne +33 2 97 28 26 31 

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English :

L’événement Fête de la nature animations entre rivière et forêt Le Faouët a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

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