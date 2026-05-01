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Troc plantes Médiathèque-Ludothèque municipale Le Faouët

Troc plantes Médiathèque-Ludothèque municipale Le Faouët samedi 16 mai 2026.

Lieu : Médiathèque-Ludothèque municipale

Adresse : 11 bis Rue des Ecoles

Ville : 56540 Le Faouët

Département : Morbihan

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Le Faouët

Troc plantes

Médiathèque-Ludothèque municipale 11 bis Rue des Ecoles Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16 13:00:00

Date(s) :
2026-05-16

L’heure du potager et du jardin a sonné ! … c’est le moment de planter ses légumes, de bouturer, de préparer ses semis, de planter les petits fruitiers comme les framboisiers, les fraisiers …
Mettez de côté vos surplus et venez les troquer contre d’autres plants ; plants de légumes, d’aromatiques, de fleurs, de fruitiers …. et graines de toutes sortes sont les bienvenus . Merci de les étiqueter afin qu’ils soient bien identifiés .   .

Médiathèque-Ludothèque municipale 11 bis Rue des Ecoles Le Faouët 56540 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 66 60 

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English :

L’événement Troc plantes Le Faouët a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

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