Troc plantes Médiathèque-Ludothèque municipale Le Faouët

Le Faouët

Troc plantes

Médiathèque-Ludothèque municipale 11 bis Rue des Ecoles Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-16 13:00:00

Date(s) :

2026-05-16

L’heure du potager et du jardin a sonné ! … c’est le moment de planter ses légumes, de bouturer, de préparer ses semis, de planter les petits fruitiers comme les framboisiers, les fraisiers …

Mettez de côté vos surplus et venez les troquer contre d’autres plants ; plants de légumes, d’aromatiques, de fleurs, de fruitiers …. et graines de toutes sortes sont les bienvenus . Merci de les étiqueter afin qu’ils soient bien identifiés . .

Médiathèque-Ludothèque municipale 11 bis Rue des Ecoles Le Faouët 56540 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 66 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Troc plantes Le Faouët a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan