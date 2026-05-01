Nuit européenne des musées Musée Le Faouët

Le Faouët

Nuit européenne des musées

Musée 1A Rue de Quimper Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Pour la 22e édition de la Nuit européenne des musées, le musée du Faouët vous propose une soirée où les sonneurs (musiciens) sont à l’honneur !

Au programme, visite libre de l’exposition Les sonneurs vus par les artistes en Bretagne (1800-1950) ; une exposition qui s’intéresse plus particulièrement aux joueurs de biniou et de bombarde, figures emblématiques de la musique traditionnelle bretonne et qui ont été une source d’inspiration pour de nombreux artistes.

De 20h à 21h, le musée a le plaisir d’accueillir Yann Le Meur (écrivain, collecteur et sonneur, ancien champion de Bretagne) pour une projection de l’épisode 1 du film Kalon Dardoup (2017) qu’il a réalisé aux côtés de Goulc’hen Le Meur. Une projection qui sera suivie par un temps d’échanges autour du questionnement Comment peut-on être sonneur ? (nombre de places limité). .

Musée 1A Rue de Quimper Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 15 27

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English :

L’événement Nuit européenne des musées Le Faouët a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan