Le Faouët

Concert Arcambole

Chapelle Saint-Fiacre Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 15:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

L’école de musique du Pays du Roi Morvan accompagné de l’association des Bains de la Reine de Guémené Sur Scorff proposent un week-end thématique autour des bestiaires, avec une conférence le samedi au sein des Bains de la Reine et le dimanche un concert avec le collectif Arcambole spécialisé dans la musique issue du Bestiaire médiéval qui sera précédé d’une visite guidée originale de la Chapelle Saint-Fiacre. .

Chapelle Saint-Fiacre Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 14 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Arcambole Le Faouët a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan