Exposition – Les sonneurs vus par les artistes en Bretagne (1800-1950), Musée du Faouët, Le Faouët

Exposition – Les sonneurs vus par les artistes en Bretagne (1800-1950) Samedi 23 mai, 19h00 Musée du Faouët Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

En Bretagne, les joueurs de biniou et de bombarde, appelés aussi sonneurs, ont été une source d’inspiration pour de nombreux artistes. De la peinture à la céramique, en passant par la gravure, la photographie ou encore la sculpture, ce couple de musiciens a été régulièrement représenté dans les différents moments de vie des Bretons. Qu’il s’agisse d’une aire à battre, d’une noce, d’un bal du 14 juillet et bien d’autres occasions, ils jouent l’air de circonstance. Au-delà de la transmission orale de leur musique, ces passeurs d’une mémoire collective ont su arranger leurs morceaux et moderniser leur pratique instrumentale, toujours d’actualité au 21e siècle.

Plus de cent-vingt œuvres, objets et documents montrent la vision esthétique, parfois exotique, des artistes sur les sonneurs.

Musée du Faouët 1a Rue de Quimper, 56320 Le Faouët, France Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne 0297231527 https://www.museedufaouet.fr Collection en lien avec le riche patrimoine architectural de la commune du Faouët (représentation des chapelles Sainte-Barbe et Saint-Fiacre du XVe siècle et de la halle du XVIe siècle).

Nuit européenne des musées

© musée du Faouët