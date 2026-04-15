Sortie ornithologique Auditorium Ecole de musique Le Faouët
Sortie ornithologique Auditorium Ecole de musique Le Faouët dimanche 17 mai 2026.
Le Faouët
Sortie ornithologique
Auditorium Ecole de musique 1B Rue de Quimper Le Faouët Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 08:45:00
fin : 2026-05-17 12:30:00
Date(s) :
2026-05-17
Deux grands spécialistes du Chant d’oiseau proposent une sortie ornithologique pour découvrir le chant des oiseaux du bocage Faouëtais, avec une écoute prévue dans l’auditorium de l’école de musique pour découvrir les merveilleuses mélodies chantées par les oiseaux qui ont inspiré bon nombre de composit.eurs.rices. .
Auditorium Ecole de musique 1B Rue de Quimper Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 14 83
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Sortie ornithologique Le Faouët a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
À voir aussi à Le Faouët (Morbihan)
- Visite/atelier famille L’art du décor sur céramique Musée Le Faouët 22 avril 2026
- Visite/atelier ados Les couleurs du passé de la colorisation à l’intelligence artificielle Musée Le Faouët 24 avril 2026
- Soirée rencontres Le Faouët 25 avril 2026
- Tour de Bretagne cycliste Le Faouët 28 avril 2026
- Circuit VTT de Saint-Urlo et les Asphodèles Le Faouët Morbihan 1 mai 2026