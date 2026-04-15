Sortie ornithologique Auditorium Ecole de musique Le Faouët

Le Faouët

Sortie ornithologique

Auditorium Ecole de musique 1B Rue de Quimper Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 08:45:00

fin : 2026-05-17 12:30:00

Date(s) :

2026-05-17

Deux grands spécialistes du Chant d’oiseau proposent une sortie ornithologique pour découvrir le chant des oiseaux du bocage Faouëtais, avec une écoute prévue dans l’auditorium de l’école de musique pour découvrir les merveilleuses mélodies chantées par les oiseaux qui ont inspiré bon nombre de composit.eurs.rices. .

Auditorium Ecole de musique 1B Rue de Quimper Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 14 83

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English :

L’événement Sortie ornithologique Le Faouët a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan