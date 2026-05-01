FETE DE LA NATURE BALADE A VELO TERROIRS LODEVOIS Lodève

Lodève

FÊTE DE LA NATURE BALADE À VÉLO TERROIRS LODÉVOIS

Place Hôtel de ville Lodève Hérault

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

A l’occasion de la Fête de la Nature, plongez à la rencontre des acteurs du territoire engagés dans la promotion du terroir du Lodévois Larzac.

A l’occasion de la Fête de la Nature, plongez à la rencontre des acteurs du territoire engagés dans la promotion du terroir du Lodévois Larzac.

A vélo, nous rendrons visite à des lieux de valorisation du terroir (producteurs, transformateurs ou distributeurs) et évoqueront le rôle de la biodiversité dans ces productions.

Cette boucle guidée se déroulant sur une journée (de 10h à 16h environ), vous devez prévoir des encas et de quoi faire un pique-nique. Si besoin, les fermes ou les lieux que nous allons découvrir auront de quoi compléter votre déjeuner terroir (pensez à prendre une sacoche ou sac à dos).

La boucle fera entre 35 et 50 kilomètres, et sera adaptée aux participants et aux conditions météo.

NB: Le guide prendra une remorque vélo pour emporter les produits lourds que vous souhaitez ramener chez vous.

Réservation obligatoire en remplissant le formulaire. .

Place Hôtel de ville Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 98 90 52 15 david@rayons-daventure.fr

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English : FETE DE LA NATURE BALADE A VELO TERROIRS LODEVOIS

For the Fête de la Nature, meet the local players involved in promoting the Lodévois Larzac terroir.

L’événement FÊTE DE LA NATURE BALADE À VÉLO TERROIRS LODÉVOIS Lodève a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC