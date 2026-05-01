FETE DE LA NATURE BALADE A VELO TERROIRS LODEVOIS Lodève
FETE DE LA NATURE BALADE A VELO TERROIRS LODEVOIS Lodève dimanche 24 mai 2026.
Lodève
FÊTE DE LA NATURE BALADE À VÉLO TERROIRS LODÉVOIS
Place Hôtel de ville Lodève Hérault
Tarif : 18 – 18 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
A l’occasion de la Fête de la Nature, plongez à la rencontre des acteurs du territoire engagés dans la promotion du terroir du Lodévois Larzac.
A l’occasion de la Fête de la Nature, plongez à la rencontre des acteurs du territoire engagés dans la promotion du terroir du Lodévois Larzac.
A vélo, nous rendrons visite à des lieux de valorisation du terroir (producteurs, transformateurs ou distributeurs) et évoqueront le rôle de la biodiversité dans ces productions.
Cette boucle guidée se déroulant sur une journée (de 10h à 16h environ), vous devez prévoir des encas et de quoi faire un pique-nique. Si besoin, les fermes ou les lieux que nous allons découvrir auront de quoi compléter votre déjeuner terroir (pensez à prendre une sacoche ou sac à dos).
La boucle fera entre 35 et 50 kilomètres, et sera adaptée aux participants et aux conditions météo.
NB: Le guide prendra une remorque vélo pour emporter les produits lourds que vous souhaitez ramener chez vous.
Réservation obligatoire en remplissant le formulaire. .
Place Hôtel de ville Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 98 90 52 15 david@rayons-daventure.fr
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English : FETE DE LA NATURE BALADE A VELO TERROIRS LODEVOIS
For the Fête de la Nature, meet the local players involved in promoting the Lodévois Larzac terroir.
L’événement FÊTE DE LA NATURE BALADE À VÉLO TERROIRS LODÉVOIS Lodève a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC