Fête de la nature Découverte des spécificités botaniques liées aux vestiges gallo- romains Pierre-Buffière
Fête de la nature Découverte des spécificités botaniques liées aux vestiges gallo- romains Pierre-Buffière samedi 23 mai 2026.
Pierre-Buffière
Fête de la nature Découverte des spécificités botaniques liées aux vestiges gallo- romains
Les Boissières Pierre-Buffière Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 15:00:00
fin : 2026-05-23 17:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Découverte des spécificités botaniques liées aux vestiges gallo-romains.
Dans le cadre de la fête de la Nature, le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine, partenaire de l’association Dupuytren Mémoire vivante et de la commune de Pierre-Buffière, vous propose une balade-découverte sur le site de la Villa d’Antone, afin de mieux comprendre la diversité floristique présente.
Exposition de photos de la végétation sur le site gallo-romains de la Villa d’Antone, une flore exceptionnelle.
Inscription obligatoire
En partenariat avec l’Office de tourisme Briance Sud Haute-Vienne et l’association Dupuytren Mémoire Vivante .
Les Boissières Pierre-Buffière 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 89 91
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English : Fête de la nature Découverte des spécificités botaniques liées aux vestiges gallo- romains
L’événement Fête de la nature Découverte des spécificités botaniques liées aux vestiges gallo- romains Pierre-Buffière a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Briance Sud Haute-Vienne