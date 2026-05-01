Pierre-Buffière

Fête de la nature Découverte des spécificités botaniques liées aux vestiges gallo- romains

Les Boissières Pierre-Buffière Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 15:00:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Découverte des spécificités botaniques liées aux vestiges gallo-romains.

Dans le cadre de la fête de la Nature, le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine, partenaire de l’association Dupuytren Mémoire vivante et de la commune de Pierre-Buffière, vous propose une balade-découverte sur le site de la Villa d’Antone, afin de mieux comprendre la diversité floristique présente.

Exposition de photos de la végétation sur le site gallo-romains de la Villa d’Antone, une flore exceptionnelle.

Inscription obligatoire

En partenariat avec l’Office de tourisme Briance Sud Haute-Vienne et l’association Dupuytren Mémoire Vivante .

Les Boissières Pierre-Buffière 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 89 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la nature Découverte des spécificités botaniques liées aux vestiges gallo- romains

L’événement Fête de la nature Découverte des spécificités botaniques liées aux vestiges gallo- romains Pierre-Buffière a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Briance Sud Haute-Vienne