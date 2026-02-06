Les peintres dans la rue Pierre-Buffière
Les peintres dans la rue Pierre-Buffière dimanche 31 mai 2026.
Les peintres dans la rue
Pierre-Buffière Haute-Vienne
L’association Fleurs et sentiers d’Adeline organise un concours de peinture pour adultes et enfants dans les rues et le patrimoine remarquable de Pierre-Buffière. .
Pierre-Buffière 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 61 76 63 fleursetsentiersadeline@gmail.com
