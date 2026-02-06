Les peintres dans la rue

Pierre-Buffière Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

L’association Fleurs et sentiers d’Adeline organise un concours de peinture pour adultes et enfants dans les rues et le patrimoine remarquable de Pierre-Buffière. .

Pierre-Buffière 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 61 76 63 fleursetsentiersadeline@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les peintres dans la rue

L’événement Les peintres dans la rue Pierre-Buffière a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Briance Sud Haute-Vienne