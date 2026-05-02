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Séance de cinéma Ceux qui comptent Pierre-Buffière

Séance de cinéma Ceux qui comptent Pierre-Buffière

Séance de cinéma Ceux qui comptent Pierre-Buffière mardi 2 juin 2026.

Ville : 87260 Pierre-Buffière

Département : Haute-Vienne

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : mardi 2 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 5.5 5.5 Tarif de base plein tarif

Pierre-Buffière

Séance de cinéma Ceux qui comptent

Pierre-Buffière Haute-Vienne

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 20:30:00
fin : 2026-06-02

Date(s) :
2026-06-02

Pierre Buffière et Cinéplus vous propose la projection du film Ceux qui comptent à la salle festive de Chabanas.   .

Pierre-Buffière 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Séance de cinéma Ceux qui comptent

L’événement Séance de cinéma Ceux qui comptent Pierre-Buffière a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Briance Sud Haute-Vienne

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