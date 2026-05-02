Séance de cinéma Ceux qui comptent Pierre-Buffière
Séance de cinéma Ceux qui comptent Pierre-Buffière mardi 2 juin 2026.
Pierre-Buffière
Séance de cinéma Ceux qui comptent
Pierre-Buffière Haute-Vienne
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 20:30:00
fin : 2026-06-02
Date(s) :
2026-06-02
Pierre Buffière et Cinéplus vous propose la projection du film Ceux qui comptent à la salle festive de Chabanas. .
Pierre-Buffière 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Séance de cinéma Ceux qui comptent
L’événement Séance de cinéma Ceux qui comptent Pierre-Buffière a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Briance Sud Haute-Vienne
À voir aussi à Pierre-Buffière (Haute-Vienne)
- Séance de cinéma Rue Malaga Pierre-Buffière 12 mai 2026
- Fête de la nature Découverte des spécificités botaniques liées aux vestiges gallo- romains Pierre-Buffière 23 mai 2026
- Fête de la nature Un accordéon entre nature et histoire à la Villa d’Antone Pierre-Buffière 23 mai 2026
- Les peintres dans la rue Pierre-Buffière 31 mai 2026
- Séance de cinéma L’arnaqueuse Pierre-Buffière 16 juin 2026