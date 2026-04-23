Pierre-Buffière

Fête de la nature Un accordéon entre nature et histoire à la Villa d’Antone

Villa d’Antone Pierre-Buffière Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 17:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre bucolique de la Villa d’Antone, villa Gallo-Romaine située à Pierre-Buffière, et bien installée au cœur du nymphée, Mélanie Cazcarra, concertiste et professeur d’accordéon au Conservatoire Régional de Limoges, jouera des œuvres du répertoire classique montrant l’accordéon sous un jour dont on n’a peu l’habitude !

La villa d’Antone est située sur un plateau qui domine les vallées de la Briance et du Blanzou, face à Pierre Buffière et est née il y a 2000 ans au cours du premier siècle de l’ère chrétienne.

Concert gratuit, sans réservation. Accès à pied rapide et facile jusqu’au Nymphée. .

Villa d’Antone Pierre-Buffière 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 89 91

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English : Fête de la nature Un accordéon entre nature et histoire à la Villa d’Antone

L’événement Fête de la nature Un accordéon entre nature et histoire à la Villa d’Antone Pierre-Buffière a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Briance Sud Haute-Vienne