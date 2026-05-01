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Séance de cinéma La maison des femmes Pierre-Buffière

Séance de cinéma La maison des femmes Pierre-Buffière

Séance de cinéma La maison des femmes Pierre-Buffière mardi 26 mai 2026.

Ville : 87260 Pierre-Buffière

Département : Haute-Vienne

Début : mardi 26 mai 2026

Fin : mardi 26 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 5.5 5.5 Tarif de base plein tarif

Pierre-Buffière

Séance de cinéma La maison des femmes

Pierre-Buffière Haute-Vienne

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 20:30:00
fin : 2026-05-26

Date(s) :
2026-05-26

Pierre Buffière et Cinéplus vous propose la projection du film La maison des femmes , à la salle festive de Chabanas.   .

Pierre-Buffière 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Séance de cinéma La maison des femmes

L’événement Séance de cinéma La maison des femmes Pierre-Buffière a été mis à jour le 2026-05-03 par OT Briance Sud Haute-Vienne

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