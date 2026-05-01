Pierre-Buffière

Séance de cinéma La maison des femmes

Pierre-Buffière Haute-Vienne

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 20:30:00

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-26

Pierre Buffière et Cinéplus vous propose la projection du film La maison des femmes , à la salle festive de Chabanas. .

Pierre-Buffière 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Séance de cinéma La maison des femmes

L’événement Séance de cinéma La maison des femmes Pierre-Buffière a été mis à jour le 2026-05-03 par OT Briance Sud Haute-Vienne