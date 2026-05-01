Fête de la nature Des arbres et des hommes Chabrillan
Fête de la nature Des arbres et des hommes Chabrillan samedi 23 mai 2026.
Chabrillan
Fête de la nature Des arbres et des hommes
Chabrillan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-23 12:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Une promenade autour de Chabrillan, à la recherche des arbres chêne, mûrier, saule… qui ont forgé le paysage, qui ont fait la fortune de certaines familles, ou évité leur famine.
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Chabrillan 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 41 63 40 morille26@gmail.com
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English :
A walk around Chabrillan, in search of the trees: oak, mulberry, willow… that have forged the landscape, made the fortune of certain families, or prevented their starvation.
L’événement Fête de la nature Des arbres et des hommes Chabrillan a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme