Chabrillan

Fête de la nature Des arbres et des hommes

Chabrillan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Une promenade autour de Chabrillan, à la recherche des arbres chêne, mûrier, saule… qui ont forgé le paysage, qui ont fait la fortune de certaines familles, ou évité leur famine.

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Chabrillan 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 41 63 40 morille26@gmail.com

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English :

A walk around Chabrillan, in search of the trees: oak, mulberry, willow… that have forged the landscape, made the fortune of certain families, or prevented their starvation.

L’événement Fête de la nature Des arbres et des hommes Chabrillan a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme