Fête de la Nature Le monde merveilleux de la mare Campus de la Faculté des Sciences et Tec Limoges
Fête de la Nature Le monde merveilleux de la mare Campus de la Faculté des Sciences et Tec Limoges samedi 23 mai 2026.
Limoges
Fête de la Nature Le monde merveilleux de la mare
Campus de la Faculté des Sciences et Tec 123 Avenue Albert Thomas Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 12:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Partez à la découverte d’une mare et de ses habitants. Un atelier pour découvrir par l’action le monde incroyable de la mare. Entre actions et jeux cet atelier est ouvert dès 3 ans il y en aura pour tout le monde des petits aux adultes. Pensez à vos bottes et à prévoir une tenue tout terrain qui peut se salir ! .
Campus de la Faculté des Sciences et Tec 123 Avenue Albert Thomas Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 73 60 fst.durable@unilim.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la Nature Le monde merveilleux de la mare
L’événement Fête de la Nature Le monde merveilleux de la mare Limoges a été mis à jour le 2026-05-10 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Blasted Dragshow Bar Les Limogés Limoges 14 mai 2026
- ImproFiesta JOUR 2 Espace Noriac Limoges 14 mai 2026
- Ça sent l’sapin Comédie de Limoges Limoges 15 mai 2026
- ImproFiesta JOUR 3 Espace Noriac Limoges 15 mai 2026
- Gare Limoges-Bénédictins, Gare Limoges-Bénédictins, Limoges 16 mai 2026