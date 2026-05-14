Fête de la Nature Le monde merveilleux de la mare Campus de la Faculté des Sciences et Tec Limoges

Limoges

Fête de la Nature Le monde merveilleux de la mare

Campus de la Faculté des Sciences et Tec 123 Avenue Albert Thomas Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Partez à la découverte d’une mare et de ses habitants. Un atelier pour découvrir par l’action le monde incroyable de la mare. Entre actions et jeux cet atelier est ouvert dès 3 ans il y en aura pour tout le monde des petits aux adultes. Pensez à vos bottes et à prévoir une tenue tout terrain qui peut se salir ! .

Campus de la Faculté des Sciences et Tec 123 Avenue Albert Thomas Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 73 60 fst.durable@unilim.fr

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English : Fête de la Nature Le monde merveilleux de la mare

L’événement Fête de la Nature Le monde merveilleux de la mare Limoges a été mis à jour le 2026-05-10 par OT Limoges Métropole