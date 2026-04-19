Marignane

Fête de la nature marignanaise

Mercredi 13 mai 2026.

– De 10h à 12h Site cordon dunaire du Jaï. Départ du parking des Garances (tout public).

– De 14h à 16h30 Colline, parking aire de jeux (enfants, familles). Divers lieux Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Célébrons la nature tous ensemble !

Fête dont l’objectif est de proposer de se retrouver dans la nature en compagnie d’experts et passionnés.

Un vaste programme de rencontres, du lien et de la convivialité, du bonheur !

Descriptif

– 10h à 12h

Découverte du site du cordon dunaire du Jaï.

Balade et ateliers nature sur le lieu.



– De 14h à 16h30

La colline, parking et aire de jeux ateliers.

Gratuit sur inscription. .

Divers lieux Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 12 73

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English :

Celebrating nature together!

The aim of this festival is to bring people together in nature in the company of experts and enthusiasts.

A vast program of encounters, bonding and conviviality, happiness!

L’événement Fête de la nature marignanaise Marignane a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Marignane