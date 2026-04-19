Fête de la nature marignanaise Marignane
Fête de la nature marignanaise Marignane mercredi 13 mai 2026.
Marignane
Fête de la nature marignanaise
Mercredi 13 mai 2026.
– De 10h à 12h Site cordon dunaire du Jaï. Départ du parking des Garances (tout public).
– De 14h à 16h30 Colline, parking aire de jeux (enfants, familles). Divers lieux Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Célébrons la nature tous ensemble !
Fête dont l’objectif est de proposer de se retrouver dans la nature en compagnie d’experts et passionnés.
Un vaste programme de rencontres, du lien et de la convivialité, du bonheur !
Descriptif
– 10h à 12h
Découverte du site du cordon dunaire du Jaï.
Balade et ateliers nature sur le lieu.
– De 14h à 16h30
La colline, parking et aire de jeux ateliers.
Gratuit sur inscription. .
Divers lieux Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 12 73
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English :
Celebrating nature together!
The aim of this festival is to bring people together in nature in the company of experts and enthusiasts.
A vast program of encounters, bonding and conviviality, happiness!
L’événement Fête de la nature marignanaise Marignane a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Marignane
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