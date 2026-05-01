Fête de la Nature | Musée de Gergovie Plateau de Gergovie La Roche-Blanche
Fête de la Nature | Musée de Gergovie Plateau de Gergovie La Roche-Blanche samedi 23 mai 2026.
La Roche-Blanche
Fête de la Nature | Musée de Gergovie
Plateau de Gergovie Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie La Roche-Blanche Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Pour célébrer la Fête de la Nature, dédiée à la biodiversité, le Musée de Gergovie vous invite à (re)découvrir le site naturel et historique du plateau de Gergovie.
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Plateau de Gergovie Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie La Roche-Blanche 63670 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 60 16 93 contact@musee-gergovie.fr
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English :
To celebrate the Fête de la Nature, dedicated to biodiversity, the Musée de Gergovie invites you to (re)discover the natural and historical site of the Gergovie plateau.
L’événement Fête de la Nature | Musée de Gergovie La Roche-Blanche a été mis à jour le 2026-05-06 par Clermont Auvergne Volcans
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