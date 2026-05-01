Phalsbourg

Fête de la Nature

1 rue des Glacis Phalsbourg Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 20:00:00

Date(s) :

2026-05-30

L’association Sentiers des Possibles vous invite à une journée d’immersion, de découverte et de partage au cœur de la biodiversité. Rejoignez-nous pour une programmation riche en couleurs et en émotions ! Petite restauration et buvette.Tout public

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1 rue des Glacis Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est contact@sentiersdespossibles.fr

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English :

The Sentiers des Possibles association invites you to a day of immersion, discovery and sharing at the heart of biodiversity. Join us for a program rich in color and emotion! Snacks and refreshments.

L’événement Fête de la Nature Phalsbourg a été mis à jour le 2026-05-19 par OT PAYS DE PHALSBOURG