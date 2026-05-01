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Fête de la Nature Phalsbourg

Fête de la Nature Phalsbourg samedi 30 mai 2026.

Adresse : 1 rue des Glacis

Ville : 57370 Phalsbourg

Département : Moselle

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Phalsbourg

Fête de la Nature

1 rue des Glacis Phalsbourg Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 20:00:00

Date(s) :
2026-05-30

L’association Sentiers des Possibles vous invite à une journée d’immersion, de découverte et de partage au cœur de la biodiversité. Rejoignez-nous pour une programmation riche en couleurs et en émotions ! Petite restauration et buvette.Tout public
0  .

1 rue des Glacis Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est   contact@sentiersdespossibles.fr

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English :

The Sentiers des Possibles association invites you to a day of immersion, discovery and sharing at the heart of biodiversity. Join us for a program rich in color and emotion! Snacks and refreshments.

L’événement Fête de la Nature Phalsbourg a été mis à jour le 2026-05-19 par OT PAYS DE PHALSBOURG

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