Fête de la Nature Phalsbourg
Fête de la Nature Phalsbourg samedi 30 mai 2026.
Phalsbourg
Fête de la Nature
1 rue des Glacis Phalsbourg Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 20:00:00
Date(s) :
2026-05-30
L’association Sentiers des Possibles vous invite à une journée d’immersion, de découverte et de partage au cœur de la biodiversité. Rejoignez-nous pour une programmation riche en couleurs et en émotions ! Petite restauration et buvette.Tout public
0 .
1 rue des Glacis Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est contact@sentiersdespossibles.fr
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English :
The Sentiers des Possibles association invites you to a day of immersion, discovery and sharing at the heart of biodiversity. Join us for a program rich in color and emotion! Snacks and refreshments.
L’événement Fête de la Nature Phalsbourg a été mis à jour le 2026-05-19 par OT PAYS DE PHALSBOURG
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