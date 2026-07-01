Informations pratiques

Goumois

Fête de la pêche

Canal du Moulin du Plain Goumois Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Les pêcheurs de la Franco-Suisse ont le plaisir de vous inviter à découvrir les joies de la pêche à la truite. Découverte du matériel et des différentes techniques de pêche Venez pêcher vos truites en famille dans un cadre naturel, agréable et verdoyant nous vous accueillerons avec plaisir tout en vous proposant buvette et stand de petite restauration .

Canal du Moulin du Plain Goumois 25470 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 68 62 36 patmalavaux@gmail.com

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English : Fête de la pêche

L’événement Fête de la pêche Goumois a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER