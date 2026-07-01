Fête de la pêche Goumois
dimanche 19 juillet 2026 · Goumois
Informations pratiques
Goumois
Fête de la pêche
Canal du Moulin du Plain Goumois Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Les pêcheurs de la Franco-Suisse ont le plaisir de vous inviter à découvrir les joies de la pêche à la truite. Découverte du matériel et des différentes techniques de pêche Venez pêcher vos truites en famille dans un cadre naturel, agréable et verdoyant nous vous accueillerons avec plaisir tout en vous proposant buvette et stand de petite restauration .
Canal du Moulin du Plain Goumois 25470 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 68 62 36 patmalavaux@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la pêche
L’événement Fête de la pêche Goumois a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
À voir aussi à Goumois (Doubs)
- Exposition des photographies du chemin de croix Goumois 6 août 2026
- Concert Galitzine Goumois 15 août 2026
- Exposition la Seigneurerie de Franquemont Goumois 5 septembre 2026
- Goumathlon Lieu-dit Les Seignottes Goumois 10 octobre 2026