Fête de la pêche Champ Conquet Meaulne-Vitray

Meaulne-Vitray

Fête de la pêche

Champ Conquet Ancien camping Meaulne-Vitray Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 16:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Le dimanche 7 juin prochain, L’ESOX MEAULNOIS organise sa fête de la pêche annuelle, sur les bords de l’Aumance.



Au programme

Lâcher de truites,

Pêche libre pour tous,

Espace surveillé réservé aux enfants avec distribution de “goodies”.

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Champ Conquet Ancien camping Meaulne-Vitray 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 50 57 67

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English :

On Sunday June 7, ESOX MEAULNOIS is organizing its annual fishing festival on the banks of the Aumance.



On the program:

Trout release,

Free fishing for all,

Supervised area reserved for children, with ?goodies? distributed.

L’événement Fête de la pêche Meaulne-Vitray a été mis à jour le 2026-05-22 par Montluçon Tourisme