Fête de la pêche Champ Conquet Meaulne-Vitray
Fête de la pêche Champ Conquet Meaulne-Vitray dimanche 7 juin 2026.
Meaulne-Vitray
Fête de la pêche
Champ Conquet Ancien camping Meaulne-Vitray Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 16:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Le dimanche 7 juin prochain, L’ESOX MEAULNOIS organise sa fête de la pêche annuelle, sur les bords de l’Aumance.
Au programme
Lâcher de truites,
Pêche libre pour tous,
Espace surveillé réservé aux enfants avec distribution de “goodies”.
.
Champ Conquet Ancien camping Meaulne-Vitray 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 50 57 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On Sunday June 7, ESOX MEAULNOIS is organizing its annual fishing festival on the banks of the Aumance.
On the program:
Trout release,
Free fishing for all,
Supervised area reserved for children, with ?goodies? distributed.
L’événement Fête de la pêche Meaulne-Vitray a été mis à jour le 2026-05-22 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Meaulne-Vitray (Allier)
- Atelier d’écriture Meaulne-Vitray 27 mai 2026
- Concours nocturne de pétanque Meaulne-Vitray 29 mai 2026
- Cinéma Juste une illumination Centre social Meaulne-Vitray 4 juin 2026
- Balade théâtrale et sonore Au fil de l’eau Meaulne-Vitray 7 juin 2026
- Randonnée Pédestre Salle des fêtes Alain Fournier Meaulne-Vitray 14 juin 2026