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Randonnée Pédestre Salle des fêtes Alain Fournier Meaulne-Vitray

Randonnée Pédestre Salle des fêtes Alain Fournier Meaulne-Vitray dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes Alain Fournier

Adresse : Place de la Mairie (Meaulne)

Ville : 03360 Meaulne-Vitray

Département : Allier

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Meaulne-Vitray

Randonnée Pédestre

Salle des fêtes Alain Fournier Place de la Mairie (Meaulne) Meaulne-Vitray Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Randonnée Pédestre organisée par la Gym Meaulnoise. 2 parours de 6 et 16 km.
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Salle des fêtes Alain Fournier Place de la Mairie (Meaulne) Meaulne-Vitray 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 21 78 22 

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English :

Hiking organized by Gym Meaulnoise. 2 routes of 6 and 16 km.

L’événement Randonnée Pédestre Meaulne-Vitray a été mis à jour le 2026-05-19 par Montluçon Tourisme

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