Randonnée Pédestre Salle des fêtes Alain Fournier Meaulne-Vitray
Randonnée Pédestre Salle des fêtes Alain Fournier Meaulne-Vitray dimanche 14 juin 2026.
Meaulne-Vitray
Randonnée Pédestre
Salle des fêtes Alain Fournier Place de la Mairie (Meaulne) Meaulne-Vitray Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Randonnée Pédestre organisée par la Gym Meaulnoise. 2 parours de 6 et 16 km.
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Salle des fêtes Alain Fournier Place de la Mairie (Meaulne) Meaulne-Vitray 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 21 78 22
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English :
Hiking organized by Gym Meaulnoise. 2 routes of 6 and 16 km.
L’événement Randonnée Pédestre Meaulne-Vitray a été mis à jour le 2026-05-19 par Montluçon Tourisme
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