Meaulne-Vitray

Concours nocturne de pétanque

Stade René Acolas, RD Meaulne-Vitray Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29 21:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Concours nocturne de la Pétanque meaulnoise.

Snack et buvette sur place !

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Stade René Acolas, RD Meaulne-Vitray 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes georgessouverval@hotmail.fr

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English :

Night competition organized by Pétanque meaulnoise.

Snacks and refreshments on site!

L’événement Concours nocturne de pétanque Meaulne-Vitray a été mis à jour le 2026-05-22 par Montluçon Tourisme