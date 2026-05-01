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Concours nocturne de pétanque Meaulne-Vitray

Concours nocturne de pétanque Meaulne-Vitray vendredi 29 mai 2026.

Adresse : Stade René Acolas, RD

Ville : 03360 Meaulne-Vitray

Département : Allier

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Meaulne-Vitray

Concours nocturne de pétanque

Stade René Acolas, RD Meaulne-Vitray Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29 21:30:00

Date(s) :
2026-05-29

Concours nocturne de la Pétanque meaulnoise.
Snack et buvette sur place !
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Stade René Acolas, RD Meaulne-Vitray 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   georgessouverval@hotmail.fr

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English :

Night competition organized by Pétanque meaulnoise.
Snacks and refreshments on site!

L’événement Concours nocturne de pétanque Meaulne-Vitray a été mis à jour le 2026-05-22 par Montluçon Tourisme

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