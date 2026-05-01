Concours nocturne de pétanque Meaulne-Vitray
Concours nocturne de pétanque Meaulne-Vitray vendredi 29 mai 2026.
Meaulne-Vitray
Concours nocturne de pétanque
Stade René Acolas, RD Meaulne-Vitray Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29 21:30:00
Date(s) :
2026-05-29
Concours nocturne de la Pétanque meaulnoise.
Snack et buvette sur place !
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Stade René Acolas, RD Meaulne-Vitray 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes georgessouverval@hotmail.fr
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English :
Night competition organized by Pétanque meaulnoise.
Snacks and refreshments on site!
L’événement Concours nocturne de pétanque Meaulne-Vitray a été mis à jour le 2026-05-22 par Montluçon Tourisme
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