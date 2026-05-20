Meaulne-Vitray

Balade théâtrale et sonore Au fil de l’eau

Ancien camping Meaulne-Vitray Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 15:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Balade théâtrale et sonore proposée par le collectif Les Parlantes dans le cadre de leur résidence de création et médiation sur le territoire du Pays de Tronçais.

Départ à 15h30 à l’ancien camping.

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Ancien camping Meaulne-Vitray 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 17 04 53 contact@lesparlantes.com

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English :

Theatrical and sound stroll proposed by the Les Parlantes collective as part of their creation and mediation residency in the Pays de Tronçais.

Departure at 3.30pm from the old campsite.

L’événement Balade théâtrale et sonore Au fil de l’eau Meaulne-Vitray a été mis à jour le 2026-05-20 par Montluçon Tourisme