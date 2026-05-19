Cinéma Juste une illumination Centre social Meaulne-Vitray

Meaulne-Vitray

Cinéma Juste une illumination

Centre social 7 chemin de Dagourets Meaulne-Vitray Allier

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 20:30:00

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Film de Taledano et Nakache avec Louis Garrel, Camille Cottin, Pierre Lottine.

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Centre social 7 chemin de Dagourets Meaulne-Vitray 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr

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English :

Film by Taledano and Nakache with Louis Garrel, Camille Cottin, Pierre Lottine.

L’événement Cinéma Juste une illumination Meaulne-Vitray a été mis à jour le 2026-05-19 par Montluçon Tourisme