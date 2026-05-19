Cinéma Juste une illumination Centre social Meaulne-Vitray
Cinéma Juste une illumination Centre social Meaulne-Vitray jeudi 4 juin 2026.
Meaulne-Vitray
Cinéma Juste une illumination
Centre social 7 chemin de Dagourets Meaulne-Vitray Allier
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 20:30:00
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-04
Film de Taledano et Nakache avec Louis Garrel, Camille Cottin, Pierre Lottine.
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Centre social 7 chemin de Dagourets Meaulne-Vitray 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr
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English :
Film by Taledano and Nakache with Louis Garrel, Camille Cottin, Pierre Lottine.
L’événement Cinéma Juste une illumination Meaulne-Vitray a été mis à jour le 2026-05-19 par Montluçon Tourisme
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