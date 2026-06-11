Fête de la pleine lune + Alizarina & Soloma La Mutante Lannion samedi 25 juillet 2026.

Lannion

Fête de la pleine lune + Alizarina & Soloma

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 11:00:00

fin : 2026-07-25 00:00:00

Date(s) :

2026-07-25

La Fête de la Pleine Lune revient pour sa 3ᵉ édition au Manoir de Trorozec à Lannion. Cette journée immersive invite à découvrir l’univers des traditions celtiques, du bien-être, de l’artisanat et des cultures de l’imaginaire dans une ambiance féerique et conviviale.

Au programme plus de 40 exposants et créateurs bretons, conférences, ateliers, démonstrations artisanales, concerts, concours de costumes et de photographie, ainsi qu’une grande célébration sous la pleine lune suivie d’une soirée festive jusqu’à 1h du matin.

L’événement accueillera notamment Pascal Lamour, Christophe Auray et Justine Jouet, ainsi que plusieurs artistes dont Marion Le Solliec (harpe celtique), Dominique Molard (handpan) et le duo Soloma & Alizarina.

SOLOMA & ALIZARINA | 20h00

À la croisée des musiques électroniques, du jazz et des sonorités du monde, Soloma & Alizarina proposent un voyage musical immersif et poétique. Porté par le dialogue entre marimba, clarinette et rythmiques électroniques, le duo crée une transe douce et lumineuse, entre envolées mélodiques et paysages sonores envoûtants.

Et bien sûr la guinguette

Boissons et restauration locales et durables toute la soirée .

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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L’événement Fête de la pleine lune + Alizarina & Soloma Lannion a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose