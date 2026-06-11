Fête de la pleine lune + Alizarina & Soloma La Mutante Lannion
Fête de la pleine lune + Alizarina & Soloma La Mutante Lannion samedi 25 juillet 2026.
Lannion
Fête de la pleine lune + Alizarina & Soloma
La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 11:00:00
fin : 2026-07-25 00:00:00
Date(s) :
2026-07-25
La Fête de la Pleine Lune revient pour sa 3ᵉ édition au Manoir de Trorozec à Lannion. Cette journée immersive invite à découvrir l’univers des traditions celtiques, du bien-être, de l’artisanat et des cultures de l’imaginaire dans une ambiance féerique et conviviale.
Au programme plus de 40 exposants et créateurs bretons, conférences, ateliers, démonstrations artisanales, concerts, concours de costumes et de photographie, ainsi qu’une grande célébration sous la pleine lune suivie d’une soirée festive jusqu’à 1h du matin.
L’événement accueillera notamment Pascal Lamour, Christophe Auray et Justine Jouet, ainsi que plusieurs artistes dont Marion Le Solliec (harpe celtique), Dominique Molard (handpan) et le duo Soloma & Alizarina.
SOLOMA & ALIZARINA | 20h00
À la croisée des musiques électroniques, du jazz et des sonorités du monde, Soloma & Alizarina proposent un voyage musical immersif et poétique. Porté par le dialogue entre marimba, clarinette et rythmiques électroniques, le duo crée une transe douce et lumineuse, entre envolées mélodiques et paysages sonores envoûtants.
Et bien sûr la guinguette
Boissons et restauration locales et durables toute la soirée .
La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête de la pleine lune + Alizarina & Soloma Lannion a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
À voir aussi à Lannion (Côtes-d'Armor)
- Suzanne Kill + Clem Somaire La Mutante Lannion 20 juin 2026
- Fête de la Musique à Lannion Lannion 21 juin 2026
- Astropolis on Tour Fête de la musique La Mutante Lannion 21 juin 2026
- Les toits en tuiles anglaises du Trégor-Goëlo (1840-1914) Lannion-Trégor Communauté Lannion 23 juin 2026
- Les toits en tuiles anglaises du Trégor-Goëlo (1840-1914) Lannion-Trégor Communauté Lannion 25 juin 2026