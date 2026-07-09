Fête de la Pomme, du Cidre et du Fromage, 25.10.2026 Rue Paul Guilbaud Conches-en-Ouche
dimanche 25 octobre 2026 · Rue Paul Guilbaud · Conches-en-Ouche
Informations pratiques
Conches-en-Ouche
Fête de la Pomme, du Cidre et du Fromage, 25.10.2026
Rue Paul Guilbaud Arboretum Conches-en-Ouche Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 09:00:00
fin : 2026-10-25 17:30:00
Date(s) :
2026-10-25
La Fête de la Pomme, du Cidre et du Fromage revient à Conches pour une nouvelle édition placée sous le signe des Frissons d’automne et saveurs d’ici .
Le temps d’un dimanche ensorcelé, l’arboretum se métamorphosera en un repaire gourmand où le terroir normand et la magie de la saison se donneront rendez-vous dans une ambiance à faire saliver… et frémir !
Une fête terriblement gourmande, à ne rater sous aucun prétexte !
Rendez-vous le dimanche 25 octobre à Conches pour une nouvelle édition qui promet de ravir petits et grands.
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Rue Paul Guilbaud Arboretum Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie +33 2 32 30 20 41
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English : Fête de la Pomme, du Cidre et du Fromage, 25.10.2026
L’événement Fête de la Pomme, du Cidre et du Fromage, 25.10.2026 Conches-en-Ouche a été mis à jour le 2026-07-09 par OT du Pays de Conches