Fête de la Pomme, du Cidre et du Fromage, 25.10.2026 Rue Paul Guilbaud Conches-en-Ouche

Informations pratiques

Conches-en-Ouche

Fête de la Pomme, du Cidre et du Fromage, 25.10.2026

Rue Paul Guilbaud Arboretum Conches-en-Ouche Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 09:00:00

fin : 2026-10-25 17:30:00

Date(s) :

2026-10-25

La Fête de la Pomme, du Cidre et du Fromage revient à Conches pour une nouvelle édition placée sous le signe des Frissons d’automne et saveurs d’ici .

Le temps d’un dimanche ensorcelé, l’arboretum se métamorphosera en un repaire gourmand où le terroir normand et la magie de la saison se donneront rendez-vous dans une ambiance à faire saliver… et frémir !

Une fête terriblement gourmande, à ne rater sous aucun prétexte !

Rendez-vous le dimanche 25 octobre à Conches pour une nouvelle édition qui promet de ravir petits et grands.

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Rue Paul Guilbaud Arboretum Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie +33 2 32 30 20 41

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English : Fête de la Pomme, du Cidre et du Fromage, 25.10.2026

L’événement Fête de la Pomme, du Cidre et du Fromage, 25.10.2026 Conches-en-Ouche a été mis à jour le 2026-07-09 par OT du Pays de Conches