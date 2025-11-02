Fête de la pomme et des saveurs d’automne Maison de la Prairie Yvré-l’Évêque

Fête de la pomme et des saveurs d’automne

Maison de la Prairie Arche de la Nature Yvré-l’Évêque Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02 14:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

Date(s) :

2025-11-02

Venez déguster les fruits d’automne à la Maison de la Prairie, Arche de la Nature.

Croquez à pleines dents les variétés de pommes locales, avec les Croqueurs de pommes . Les amateurs de machines agricoles retrouveront le grand pressoir à moteur et celui actionné par un cheval percheron. La confrérie des Nouzillards de Lavernat célèbrera une variété sarthoise de châtaigne. Noix, potimarrons et coings seront également à l’honneur. .

Maison de la Prairie Arche de la Nature Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 50 38 45 archedelanature@lemans.fr

English :

Come and taste autumn fruits at the Maison de la Prairie, Arche de la Nature.

German :

Probieren Sie die Herbstfrüchte im Maison de la Prairie, Arche der Natur.

Italiano :

Venite a gustare i frutti autunnali alla Maison de la Prairie, Arche de la Nature.

Espanol :

Venga a degustar los frutos del otoño en la Maison de la Prairie, Arche de la Nature.

L’événement Fête de la pomme et des saveurs d’automne Yvré-l’Évêque a été mis à jour le 2025-10-06 par OT Le Mans