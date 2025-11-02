Fête de la pomme et des saveurs d’automne Maison de la Prairie Yvré-l’Évêque
Fête de la pomme et des saveurs d’automne Maison de la Prairie Yvré-l’Évêque dimanche 2 novembre 2025.
Fête de la pomme et des saveurs d’automne
Maison de la Prairie Arche de la Nature Yvré-l’Évêque Sarthe
Début : 2025-11-02 14:00:00
fin : 2025-11-02 18:00:00
2025-11-02
Venez déguster les fruits d’automne à la Maison de la Prairie, Arche de la Nature.
Croquez à pleines dents les variétés de pommes locales, avec les Croqueurs de pommes . Les amateurs de machines agricoles retrouveront le grand pressoir à moteur et celui actionné par un cheval percheron. La confrérie des Nouzillards de Lavernat célèbrera une variété sarthoise de châtaigne. Noix, potimarrons et coings seront également à l’honneur. .
Maison de la Prairie Arche de la Nature Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 50 38 45 archedelanature@lemans.fr
English :
Come and taste autumn fruits at the Maison de la Prairie, Arche de la Nature.
German :
Probieren Sie die Herbstfrüchte im Maison de la Prairie, Arche der Natur.
Italiano :
Venite a gustare i frutti autunnali alla Maison de la Prairie, Arche de la Nature.
Espanol :
Venga a degustar los frutos del otoño en la Maison de la Prairie, Arche de la Nature.
