FÊTE DE LA RADIO TIMBRE FM Timbre FM Augan

Informations pratiques

Augan

FÊTE DE LA RADIO TIMBRE FM

Timbre FM 1, Rue de Trévinio Augan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 14:00:00

fin : 2026-08-30 02:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Timbre FM, radio associative et participative de proximité, revient aux sources pour sa fiesta annuelle qui se tiendra à partir de 14h sur la place de la poste à AUGAN, avec au programme

=> Un direct radio toute la journée avec des interviews des artistes présent·es, car un événement timbré sans radio ça n’existe pas !

=> Des jeux en bois pour p’tit·es et grand·es, voilà de quoi bien s’occuper entre deux animations.

=> Des animations pour petits et grands

=> De quoi s’hydrater par ces chaleurs, mais aussi de quoi se sustenter. Timbre FM proposera une buvette, de la petite restauration et une option de rougail carné ou végétarien afin que tout le monde puisse trouver son bonheur culinaire.

=> À 17h spectacle familial de la Compagnie Papote, une criée clownesque qui requerra votre participation. Vous avez des choses à dire, à faire entendre ? Alors, écrivez les sur un morceau de papier, glissez les dans sa boîte et écoutez les durant le temps de la criée.

=> Une TOMBOLA est également organisée par Timbre FM, les tickets seront en vente sur place. Vous pourrez y gagner

– Une radio de fabrication artisanale en DAB+ et FM spéciale Timbre FM

– T-shirt Timbre FM

– Un sticker et gobelet Timbre FM

– Un repas et une boisson offerte

– Une bouteille de la fameuse Mega Hertz, brassée pour Timbre FM par la Brasserie La Bambelle

=> Et clou de la journée, un tremplin musical de 5 artistes ou groupes à partir de 19h jusqu’à 23h ! L’intégralité du concert sera diffusé à la radio et tous les artistes seront interviewé?es, le tout EN DIRECT sur le 106.6mhz, timbrefm.fr et le DAB+ sur le secteur Ploërmel, canal 6A au 181.936mhz.

Et l’affiche du concert est folle, Timbre FM vous propose de découvrir en exclusivité

– Potion Réacteur voyage à travers le désert, les champs d’astéroïdes ou le mur du son à dos d’âne ou joystick au poing levé, avec un peu de rock orbital, vestes futuristes et textes énigmatiques.

– Lékho show de pop urbaine avec un dj.

– CORE groupe de rock créé en octobre 2022 et composé de 3 membres. Les différents membres de CORE ont pour influence Nirvana, Foo Fighters, led Zeppelin, The Beatles, Jimi Hendrix… Et les chansons du groupe couvrent des sujets comme leurs séries préférées, la malchance, mais principalement les difficultés que rencontrent les nouvelles générations.

– Brisæ groupe de métal alternatif, iels sont inspiré·es par différents univers musicaux, le tout dans un métal brut, mélodique et énervé.

– Earthsky allie chant, guitare et sonorités électroniques pour offrir un univers riche et éthéré.

=> Et cerise sur le clou du gâteau de la journée la soirée se poursuivra au Champ Commun (coopérative multi-services, 1, rue du Clos Bily à AUGAN) avec un DJ Set jusqu’à 2h du matin pour les irréductibles les plus timbré?es ! .

Timbre FM 1, Rue de Trévinio Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 7 83 44 65 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement FÊTE DE LA RADIO TIMBRE FM Augan a été mis à jour le 2026-07-22 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande