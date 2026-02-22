Fête de la randonnée au lac des Vieilles Forges Les Mazures

Fête de la randonnée au lac des Vieilles Forges

Lac des vieilles Forges Les Mazures Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

2026-05-03

Fast hiking, marche nordique, marche d’orientation, bâtons dynamiques, randonnée initiatique, rando challenge, marche commentée, slackline, échasse, atelier pour les enfants,Restauration abritée et buvette, repas chauds sur réservation

Lac des vieilles Forges Les Mazures 08500 Ardennes Grand Est

English :

Fast hiking, Nordic walking, orienteering, dynamic poles, introductory hikes, challenge hikes, guided walks, slacklines, stilts, children’s workshops, sheltered catering and refreshments, hot meals on reservation

