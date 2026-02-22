Fête de la randonnée au lac des Vieilles Forges Les Mazures
Fête de la randonnée au lac des Vieilles Forges
Lac des vieilles Forges Les Mazures Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-05-03
2026-05-03
Fast hiking, marche nordique, marche d’orientation, bâtons dynamiques, randonnée initiatique, rando challenge, marche commentée, slackline, échasse, atelier pour les enfants,Restauration abritée et buvette, repas chauds sur réservation
Lac des vieilles Forges Les Mazures 08500 Ardennes Grand Est
English :
Fast hiking, Nordic walking, orienteering, dynamic poles, introductory hikes, challenge hikes, guided walks, slacklines, stilts, children’s workshops, sheltered catering and refreshments, hot meals on reservation
