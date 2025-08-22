Circuit vélo Vieilles Forges 30 km Les Mazures Ardennes

Circuit vélo Vieilles Forges 30 km

Circuit vélo Vieilles Forges 30 km 08500 Les Mazures Ardennes Grand Est

Durée : Distance : 30000.0 Tarif :

Venez roulez dans notre forêt au départ du camping des Vieilles Forges en suivant l’itinéraire joint, vous pouvez faire des arrêts dans les villages. Renwez vous rafraîchir et restaurer sur la place, Harcy petit village ardennais, Bourg Fidèle et son panorama valloneux. Puis retour sur les Mazures et le camping.

English :

Come and ride in our forest from the Vieilles Forges campsite by following the attached itinerary, you can make stops in the villages. Renwez you refresh and restore on the place, Harcy small Ardennes village, Bourg Fidèle and its undulating panorama. Then return to the Mazures and the campsite.

Deutsch :

Fahren Sie vom Campingplatz Vieilles Forges aus durch unseren Wald und folgen Sie der beigefügten Route. Sie können in den Dörfern Halt machen. Renwez Sie sich und essen Sie auf dem Platz, Harcy kleines Ardenner Dorf, Bourg Fidèle mit seinem hügeligen Panorama. Dann geht es zurück nach Les Mazures und zum Campingplatz.

Italiano :

Venite a cavalcare nella nostra foresta dal campeggio Vieilles Forges seguendo l’itinerario allegato, con possibilità di soste nei villaggi. Rinfrescatevi e mangiate qualcosa in piazza, a Harcy, un piccolo villaggio delle Ardenne, a Bourg Fidèle e al suo panorama collinare. Poi ritorno a Les Mazures e al campeggio.

Español :

Venga a recorrer nuestro bosque desde el camping de Vieilles Forges siguiendo el itinerario adjunto, puede hacer paradas en los pueblos. Refrescarse y comer algo en la plaza, Harcy, un pequeño pueblo de las Ardenas, Bourg Fidèle y su panorama de colinas. A continuación, regreso a Les Mazures y al camping.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme