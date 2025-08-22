Cicuit au départ des Vieilles Forges n°3 100km Les Mazures Ardennes

Cicuit au départ des Vieilles Forges n°3 100km

Cicuit au départ des Vieilles Forges n°3 100km 08500 Les Mazures Ardennes Grand Est

Voici une belle boucle pour découvrir la Thièrache ardennaise et ses petits villages.Tous d’abord le plateau de Rocroi, puis Regniowez , puis vous descendez vers Mon Idée ou vous pouvez vous restaurer sur la route. Traverser la route départementale vers le village d’Auvillers les Forges et sa belle Halle sur la place face à l’Eglise. Champlin, Rumigny et sa Maison Forte qui se visite les week end sur réservation. Vous partirez ensuite vers le circuit des Eglises Fortifiées avec les villages d’Aouste et Liart. Vous passerez ensuite dans les Crêtes Préardennaise et Signy l’Abbaye ou vous pouvez vous restaurer sur la place. Puis de retour dans le Val de Sormonne Rouvroy sur Audry, Ham les Moines ou vous pouvez vous restaurer. Village d’Arreux et son jolie petit château privé, Montcornet et son château féodal, Renwez et son musée de la Forêt, retour ensuite au lac des Vieilles Forges.

English :

Here is a beautiful loop to discover the Ardennes Thièrache and its small villages, first the plateau of Rocroi, then Regniowez, then you go down to Mon Idée where you can eat on the road. Cross the departmental road towards the village of Auvillers les Forges and its beautiful market hall on the square in front of the church. Champlin, Rumigny and its Maison Forte which can be visited on weekends by reservation. You will then leave for the circuit of the Fortified Churches with the villages of Aouste and Liart. You will then pass through the Crêtes Préardennaise and Signy l’Abbaye where you can eat in the square. Then back to the Val de Sormonne Rouvroy sur Audry, Ham les Moines where you can eat. Village of Arreux and its pretty little private castle, Montcornet and its feudal castle, Renwez and its forest museum, then back to the lake of the Vieilles Forges.

Deutsch :

Hier ist ein schöner Rundweg, um die Ardenner Thièrache und ihre kleinen Dörfer zu entdecken. Zuerst das Plateau von Rocroi, dann Regniowez, dann geht es hinunter nach Mon Idée, wo Sie auf der Straße eine Mahlzeit zu sich nehmen können. Überqueren Sie die Landstraße in das Dorf Auvillers les Forges mit seiner schönen Markthalle auf dem Platz gegenüber der Kirche. Champlin, Rumigny und sein Maison Forte, das an Wochenenden nach Voranmeldung besichtigt werden kann. Anschließend fahren Sie zum Rundweg der befestigten Kirchen mit den Dörfern Aouste und Liart. Anschließend fahren Sie durch die Crêtes Préardennaise und Signy l’Abbaye, wo Sie auf dem Platz eine Mahlzeit zu sich nehmen können. Dann geht es zurück ins Val de Sormonne, Rouvroy sur Audry, Ham les Moines, wo Sie eine Mahlzeit zu sich nehmen können. Dorf Arreux mit seinem hübschen kleinen Privatschloss, Montcornet mit seinem feudalen Schloss, Renwez mit seinem Waldmuseum, anschließend Rückkehr zum See der Vieilles Forges.

Italiano :

Ecco un bellissimo percorso ad anello per scoprire le Ardenne Thièrache e i suoi piccoli villaggi. Prima l’altopiano di Rocroi, poi Regniowez, quindi si scende a Mon Idée dove si può mangiare sulla strada. Attraversate la strada dipartimentale fino al villaggio di Auvillers les Forges e alla sua bella sala del mercato sulla piazza di fronte alla chiesa. Champlin, Rumigny e la sua Maison Forte, visitabile nei fine settimana su prenotazione. Si passa poi al circuito delle Chiese fortificate con i villaggi di Aouste e Liart. Si passa poi per le Crêtes Préardennaise e Signy l’Abbaye, dove si può mangiare sulla piazza. Poi si torna nella Val de Sormonne, a Rouvroy sur Audry, a Ham les Moines dove si può mangiare. Villaggio di Arreux e il suo grazioso castelletto privato, Montcornet e il suo castello feudale, Renwez e il suo museo della Foresta, quindi ritorno al lago delle Vecchie Fucine.

Español :

Este es un hermoso bucle para descubrir las Ardenas Thièrache y sus pequeños pueblos. Primero la meseta de Rocroi, luego Regniowez, después se baja a Mon Idée donde se puede comer en el camino. Cruce la carretera departamental hasta el pueblo de Auvillers les Forges y su hermoso mercado en la plaza frente a la iglesia. Champlin, Rumigny y su Maison Forte, que puede visitarse los fines de semana previa reserva. A continuación, se dirigirá al circuito de las Iglesias Fortificadas con los pueblos de Aouste y Liart. A continuación, pasará por las Crêtes Préardennaise y Signy l’Abbaye, donde podrá comer en la plaza. A continuación, vuelva al Val de Sormonne, Rouvroy sur Audry, Ham les Moines donde podrá comer. Aldea de Arreux y su pequeño y bonito castillo privado, Montcornet y su castillo feudal, Renwez y su museo del Bosque, luego vuelta al lago de las Viejas Forjas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme