Trikayathlon Les Mazures

Trikayathlon

Lac Les Mazures Ardennes

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

2026-05-10

2 distances à faire en canoé4km en canoë/15 km en vélo/7km en course 5km en canoë/25km en vélo/12km en course Inscription début janvier

Lac Les Mazures 08500 Ardennes Grand Est

English :

2 canoeing distances4km canoe/15km bike/7km run 5km canoe/25km bike/12km run Registration early January

German :

2 Distanzen, die im Kanu zurückgelegt werden müssen4km im Kanu/15km auf dem Rad/7km im Rennen 5km im Kanu/25km auf dem Rad/12km im Rennen Anmeldung Anfang Januar

Italiano :

2 distanze da completare in canoa4 km in canoa/15 km in bicicletta/7 km di corsa 5 km in canoa/25 km in bicicletta/12 km di corsa Iscrizioni a inizio gennaio

Espanol :

2 distancias a completar en canoa4km en canoa/15km en bici/7km en carrera 5km en canoa/25km en bici/12km en carrera Inscripción a principios de enero

