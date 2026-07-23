Informations pratiques

Mainvilliers

Fête de la Récup’

1 Avenue Victor Hugo Mainvilliers Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-21 10:00:00

fin : 2026-11-21 17:00:00

Date(s) :

2026-11-21

Rien ne se perd, tout se fête ! La Fête de la Récup’ fête ses 10 ans à Mainvilliers. Un événement 100 % convivial et familial !

Glissez un brin de créativité et une bonne dose de convivialité dans votre week-end et venez à la rencontre de plus d’une vingtaine d’exposants passionnés (artisans, créateurs, associations) qui transforment le quotidien avec génie réparation de petit électroménager, collecte de matériel informatique et électronique hors d’usage, ateliers gratuits, sensibilisation et échanges, opération Anti-Gaspi … .

1 Avenue Victor Hugo Mainvilliers 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 36 35 30

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English :

Nothing goes to waste—everything is celebrated! The F%EAte de la R%E9cup’ is celebrating its 10th anniversary in %E0 Mainvilliers. A 100% fun and family-friendly event!

L’événement Fête de la Récup’ Mainvilliers a été mis à jour le 2026-07-23 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES