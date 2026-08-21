Informations pratiques

Fête de la rentrée « RéCreilAction » à Creil Samedi 29 août, 11h00 Place Saint Médard, Creil Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T11:00:00+02:00 – 2026-08-29T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-29T11:00:00+02:00 – 2026-08-29T18:00:00+02:00

Venez vous balader entre les stands, rencontrer les associations locales qui proposent des animations et actions tout au long de l’année sur de nombreuses thématiques (culture, vélo, alimentation, friperie etc) et profiter des multiples animations gratuites ce samedi organisées par la ville de Creil. Un moment convivial avant la rentrée!

Plus d’infos

Place Saint Médard, Creil Place Saint Médard Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.velooise.fr/events/fete-de-la-rentree-recreilaction-a-creil/ »}] [{« link »: « https://www.velooise.fr/events/fete-de-la-rentree-recreilaction-a-creil/ »}]

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