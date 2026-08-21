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Fête de la rentrée « RéCreilAction » à Creil, Place Saint Médard, Creil, Thouars

samedi 29 août 2026 · Place Saint Médard, Creil · Thouars

Fête de la rentrée « RéCreilAction » à Creil, Place Saint Médard, Creil, Thouars

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Lieu
Place Saint Médard, Creil
Adresse
Place Saint Médard
Ville
79100 Thouars
Département
Deux-Sèvres

Fête de la rentrée « RéCreilAction » à Creil Samedi 29 août, 11h00 Place Saint Médard, Creil Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-29T11:00:00+02:00 – 2026-08-29T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-29T11:00:00+02:00 – 2026-08-29T18:00:00+02:00

Venez vous balader entre les stands, rencontrer les associations locales qui proposent des animations et actions tout au long de l’année sur de nombreuses thématiques (culture, vélo, alimentation, friperie etc) et profiter des multiples animations gratuites ce samedi organisées par la ville de Creil. Un moment convivial avant la rentrée!
Plus d’infos

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