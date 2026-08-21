Fête de la rentrée « RéCreilAction » à Creil, Place Saint Médard, Creil, Thouars
samedi 29 août 2026 · Place Saint Médard, Creil · Thouars
Informations pratiques
Fête de la rentrée « RéCreilAction » à Creil Samedi 29 août, 11h00 Place Saint Médard, Creil Deux-Sèvres
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-29T11:00:00+02:00 – 2026-08-29T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-29T11:00:00+02:00 – 2026-08-29T18:00:00+02:00
Venez vous balader entre les stands, rencontrer les associations locales qui proposent des animations et actions tout au long de l’année sur de nombreuses thématiques (culture, vélo, alimentation, friperie etc) et profiter des multiples animations gratuites ce samedi organisées par la ville de Creil. Un moment convivial avant la rentrée!
Plus d’infos
Place Saint Médard, Creil Place Saint Médard Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.velooise.fr/events/fete-de-la-rentree-recreilaction-a-creil/ »}] [{« link »: « https://www.velooise.fr/events/fete-de-la-rentree-recreilaction-a-creil/ »}]
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