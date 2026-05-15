Fête de la Saint-Fiacre Sens

Sens

Fête de la Saint-Fiacre

Les Promenades de Sens Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Cette année, la grande nouveauté de la Saint-Fiacre est son installation au cœur des Promenades, autour du kiosque à musique et sur les vastes espaces engazonnés. Dans ce décor végétal, entre pelouses, allées arborées et massifs de verdure, la fête déploiera ses couleurs et son esprit bucolique dans un cadre propice à la promenade, à la contemplation et aux échanges.

Fête emblématique du calendrier sénonais, la Saint-Fiacre rend hommage au monde des jardiniers et, plus largement, à toutes celles et ceux qui, par leur passion, leur patience et leur savoir-faire, participent à l’embellissement de la ville. Jardiniers amateurs, habitants fleurissant balcons et jardins, agents municipaux œuvrant toute l’année à l’entretien des espaces publics tous contribuent à faire fleurir Sens, fièrement labellisée 4 fleurs.

Le programme

Dès 9h30, le traditionnel défilé de brouettes fleuries donnera le coup d’envoi de cette journée festive. Au départ du square Jean-Cousin, le cortège rejoindra le parvis de la cathédrale, accompagné par l’animation musicale des Jazzdiniers.

Très attendu, ce moment voit chaque année éclore des créations originales, transformant de simples brouettes en véritables jardins ambulants.

La matinée se poursuivra avec la messe célébrée à la cathédrale Saint-Étienne, en présence du corps de chasse et de l’orchestre Jean-Neveu.

À midi, les discours officiels auront lieu sur le parvis, suivis d’un vin d’honneur.

Le défilé rejoindra ensuite les Promenades, en direction du kiosque à musique.

De 10h à 18h, le cœur de la fête s’épanouira autour du kiosque et sur les pelouses des Promenades. Artisans, producteurs, horticulteurs et passionnés proposeront fleurs, plantes et produits du terroir — cidre, miel et autres spécialités — composant un parcours riche en découvertes, en senteurs et en saveurs.

Tout au long de la journée, de nombreuses animations viendront rythmer l’événement jeux en bois avec l’association Sens Ludique, balades à poney avec les écuries de Salcy, animations musicales, exposition du Photo Ciné Club.

Une restauration sera également assurée par l’Amicale des jardiniers, fidèle à l’esprit chaleureux et convivial de la manifestation. .

Les Promenades de Sens Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 95 67 00

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English : Fête de la Saint-Fiacre

L’événement Fête de la Saint-Fiacre Sens a été mis à jour le 2026-05-15 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)