Fête de la Saint Gilles Place de la Mairie Tourouvre au Perche

Informations pratiques

Tourouvre au Perche

Fête de la Saint Gilles

Place de la Mairie Centre-ville Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-29 14:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-29

Le Comité des Fêtes de Tourouvre vous attend nombreux pour célébrer ensemble la traditionnelle Fête de la Saint-Gilles !

Fête foraine tout le week-end

Restauration et buvette sur place.

Concours de pétanque (ouvert à tous) le samedi à 14 h. Inscription à 13h (5€].

Grand feu d’artifice le samedi à 22 h

DJ tout au long de la soirée du samedi

Auto-tamponneuses et de nombreuses animations pour petits et grands !

Venez en famille, entre amis ou entre voisins partager un moment festif au cœur de notre commune. Ambiance garantie .

Place de la Mairie Centre-ville Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 7 71 17 41 88

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English : Fête de la Saint Gilles

L’événement Fête de la Saint Gilles Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Touisme des Hauts du Perche