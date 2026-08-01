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AGENDA · Tourouvre au Perche

Fête de la Saint Gilles Place de la Mairie Tourouvre au Perche

samedi 29 août 2026 · Place de la Mairie · Tourouvre au Perche

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Place de la Mairie
Adresse
Centre-ville
Ville
61190 Tourouvre au Perche
Département
Orne
Tarif

Tourouvre au Perche

Fête de la Saint Gilles

Place de la Mairie Centre-ville Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-29 14:00:00
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-29

Le Comité des Fêtes de Tourouvre vous attend nombreux pour célébrer ensemble la traditionnelle Fête de la Saint-Gilles !
Fête foraine tout le week-end
Restauration et buvette sur place.
Concours de pétanque (ouvert à tous) le samedi à 14 h. Inscription à 13h (5€].
Grand feu d’artifice le samedi à 22 h
DJ tout au long de la soirée du samedi
Auto-tamponneuses et de nombreuses animations pour petits et grands !
Venez en famille, entre amis ou entre voisins partager un moment festif au cœur de notre commune. Ambiance garantie   .

Place de la Mairie Centre-ville Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 7 71 17 41 88 

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English : Fête de la Saint Gilles

L’événement Fête de la Saint Gilles Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Touisme des Hauts du Perche

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