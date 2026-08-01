Fête de la Saint Gilles Place de la Mairie Tourouvre au Perche
samedi 29 août 2026 · Place de la Mairie · Tourouvre au Perche
Informations pratiques
Tourouvre au Perche
Fête de la Saint Gilles
Place de la Mairie Centre-ville Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-29 14:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-29
Le Comité des Fêtes de Tourouvre vous attend nombreux pour célébrer ensemble la traditionnelle Fête de la Saint-Gilles !
Fête foraine tout le week-end
Restauration et buvette sur place.
Concours de pétanque (ouvert à tous) le samedi à 14 h. Inscription à 13h (5€].
Grand feu d’artifice le samedi à 22 h
DJ tout au long de la soirée du samedi
Auto-tamponneuses et de nombreuses animations pour petits et grands !
Venez en famille, entre amis ou entre voisins partager un moment festif au cœur de notre commune. Ambiance garantie .
Place de la Mairie Centre-ville Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 7 71 17 41 88
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English : Fête de la Saint Gilles
L’événement Fête de la Saint Gilles Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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