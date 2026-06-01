Mainvilliers

Fête de la Saint-Hilaire 2026

Rue Salvador Allende Mainvilliers Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-19

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-19

La traditionnelle fête de la Saint-Hilaire est de retour.

Les associations, les artistes, les techniciens et la Ville vous attendent autour des spectacles de rue, circassiens, de magie, mais aussi l’Harmonie, les majorettes, la fanfare, la chorale. Il y en aura pour tous les goûts. Ce moment privilégié met l’accent sur la rencontre entre le monde associatif, bénévole et artistique. Tous réunis dans un seul et même but le partage ! De l’art sous toutes ses formes, du village des enfants avec ses animations, les structures gonflables, jeux en bois pour petits et grands seront au rendez-vous. Venez vivre une mosaïque d’émotion poétique et spectaculaire, magique et intense à partager ensemble ! .

Rue Salvador Allende Mainvilliers 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

The traditional Saint-Hilaire festival is back.

L’événement Fête de la Saint-Hilaire 2026 Mainvilliers a été mis à jour le 2026-06-05 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES