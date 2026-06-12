Fête de la Saint-Jean à Campagne Campagne samedi 20 juin 2026.

Campagne

Fête de la Saint-Jean à Campagne

Le bourg Campagne Dordogne

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

Samedi (19h) soirée guinguette avec Alexandra Fohl, repas sous chapiteau sur réservation(moules-frites 22€). Dimanche vide grenier, fête foraine, buvette et restauration

Au programme de ces deux journées

Samedi à partir de 19h soirée guinguette avec Alexandra Fohl.

Repas sous chapiteau, au menu apéritif, salade composée, moules-frites, fromage, dessert, café (sur réservation)

Dimanche

Vide grenier (sur réservation pour les exposants)

fête foraine

Buvette et restauration sur place .

Le bourg Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 52 95 44

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English : Fête de la Saint-Jean à Campagne

Saturday (7pm): guinguette evening with Alexandra Fohl, meal under the big top on reservation (moules-frites 22?). Sunday: flea market, funfair, refreshments and food

L’événement Fête de la Saint-Jean à Campagne Campagne a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère