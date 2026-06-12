Fête de la Saint-Jean à Campagne Campagne
Fête de la Saint-Jean à Campagne Campagne samedi 20 juin 2026.
Campagne
Fête de la Saint-Jean à Campagne
Le bourg Campagne Dordogne
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20
Samedi (19h) soirée guinguette avec Alexandra Fohl, repas sous chapiteau sur réservation(moules-frites 22€). Dimanche vide grenier, fête foraine, buvette et restauration
Au programme de ces deux journées
Samedi à partir de 19h soirée guinguette avec Alexandra Fohl.
Repas sous chapiteau, au menu apéritif, salade composée, moules-frites, fromage, dessert, café (sur réservation)
Dimanche
Vide grenier (sur réservation pour les exposants)
fête foraine
Buvette et restauration sur place .
Le bourg Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 52 95 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la Saint-Jean à Campagne
Saturday (7pm): guinguette evening with Alexandra Fohl, meal under the big top on reservation (moules-frites 22?). Sunday: flea market, funfair, refreshments and food
L’événement Fête de la Saint-Jean à Campagne Campagne a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
À voir aussi à Campagne (Dordogne)
- Les nuits des forêts en Périgord Noir Balade nocturne au son des oiseaux à Campagne Parking Château de Campagne Campagne 12 juin 2026
- Village de l’archéologie de Campagne – La vie quotidienne chez les Gaulois Pétrocores, Village de l’archéologie – Domaine départemental de Campagne, Campagne 14 juin 2026
- Village de l’archéologie de Campagne – Bioarchéo, Village de l’archéologie – Domaine départemental de Campagne, Campagne 14 juin 2026
- Enquête Préhisto’, Domaine départemental de Campagne, Campagne 14 juin 2026
- Week-end artistique à Campagne : exposition de peinture et sculpture Salle communale de Campagne 19 juin 2026