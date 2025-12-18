Fête de la Saint-Jean Rue des Combats de Kernerven Pluméliau-Bieuzy

Fête de la Saint-Jean

Rue des Combats de Kernerven Etang de Kerbrégent Pluméliau-Bieuzy Morbihan

2026-07-04 13:30:00

2026-07-04

2026-07-04

Tournoi de palets en doublette, soirée crêpes et grillades à partir de 19h à l’étang de Pluméliau, suivi d’un feu d’artifice & Fest Noz. (programme 2025, à confirmer pour 2026)

Organisé par Guénin Pluméliau Handball. .

