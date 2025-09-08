Vide-grenier, bal et feu d’artifice Saint-Nicolas-des-Eaux Pluméliau-Bieuzy
Vide-grenier, bal et feu d’artifice Saint-Nicolas-des-Eaux Pluméliau-Bieuzy mardi 14 juillet 2026.
Vide-grenier, bal et feu d’artifice
Saint-Nicolas-des-Eaux Promenade des Estivants Pluméliau-Bieuzy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 09:00:00
fin : 2026-07-14 18:00:00
Date(s) :
2026-07-14
La journée est ponctuée d’animations (exposition de voitures anciennes-concerts). Soirée bal populaire suivi d’un feu d’artifice. Buvette et restauration sur place.
De 9h à 18h. Entrée gratuite.
Organisation comité des fêtes de Saint-Nicolas-des-Eaux .
Saint-Nicolas-des-Eaux Promenade des Estivants Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 6 99 24 20 51
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Vide-grenier, bal et feu d’artifice Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2025-09-08 par OT BAUD Communauté