Vide-grenier, bal et feu d’artifice Saint-Nicolas-des-Eaux Pluméliau-Bieuzy

Vide-grenier, bal et feu d’artifice

Saint-Nicolas-des-Eaux Promenade des Estivants Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Début : 2026-07-14 09:00:00
fin : 2026-07-14 18:00:00

2026-07-14

La journée est ponctuée d’animations (exposition de voitures anciennes-concerts). Soirée bal populaire suivi d’un feu d’artifice. Buvette et restauration sur place.
De 9h à 18h. Entrée gratuite.
Organisation comité des fêtes de Saint-Nicolas-des-Eaux   .

Saint-Nicolas-des-Eaux Promenade des Estivants Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 6 99 24 20 51 

