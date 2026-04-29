Du mouton à la toison Pluméliau-Bieuzy
Du mouton à la toison Pluméliau-Bieuzy samedi 27 juin 2026.
Pluméliau-Bieuzy
Du mouton à la toison
Kerhervé Pluméliau-Bieuzy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27 17:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Pourquoi y a t-il des moutons sur les landes du Crano ? Quels rôles jouent-ils dans la restauration du milieu ? Tiffany, éleveuse vous reçoit sur le lieu et vous donne l’occasion d’assister à la tonte annuelle des moutons. Pour respecter le milieu et les bêtes, elle fait le choix de la tonte aux ciseaux. Mais toute cette la laine, que devient-elle ensuite ?
Prévoir des vêtements adaptés accessible en poussette tout terrain.
Gratuit, sur inscription entre 14h30 à 17h. Avec un mouton dans la ville. .
Kerhervé Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 6 77 91 00 62
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English :
L’événement Du mouton à la toison Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-04-29 par OT BAUD Communauté
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